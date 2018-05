Bruna Marquezine conta que possui uma personagem com seus amigos

16/05/2018 | 18:11



Matheus Mazzafera já mostrou um pouco em seu canal do YouTube de como foi a Chopard Secret Night, em Cannes, e suas aventuras com as famosas na cidade continuam!

Em seu novo vídeo, além de mostrar Mariana Ximenes e Alessandra Ambrósio escolhendo seus looks para o evento, ele ainda mostrou seu almoço ao lado de Bruna Marquezine, no qual ela revelou que tem uma personagem com seus amigos! Quando Bruna percebe que Matheus está gravando, ela começa a falar com um certo sotaque:

- Oi meninas, tudo bom? Aqui quem fala é a Paola! Em Cannes eu só sou Paola amor, só respondo por Paola.

Matheus então pergunta o que a Paola está fazendo em Cannes, e ela responde que veio pela Chopard, porque é cliente deles., e revelou que no Brasil, a personagem vive em São Paulo.

- Paola é muito consumista, querido. É meu esporte favorito.

Em seguida, Bruna voltou a falar normalmente e os dois conversaram sobre moda. A atriz disse que quer comprar um tênis que viu da Chanel, e brincou em meio a risadas:

- Eu pensei em dar esse meu mindinho aqui para comprar, porque não está me fazendo falta!