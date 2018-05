Cantor andreense Buba lança disco ‘Só Acreditar’

Vinícius Castelli



17/05/2018 | 07:00



O cantor e compositor andreense Buba dá outro passo na carreira. Após trabalhar a divulgação do EP Faça o Sol Brilhar, lançado em 2016, o artista de 21 anos apresenta, a partir de amanhã, às 20h, no YouTube (BUBA-Canal Oficial), Só Acreditar, seu primeiro disco.

O trabalho ganha vida ilustrado por dez composições autorais e o artista aposta em receita diferente do trabalho anterior, agora na linha voz e violão. “Tinha uma banda até 2016. Minhas músicas passam mensagens e com grupo não conseguia demonstrar isso. Era rock, e muito pesado. Então, resolvi partir para um caminho sozinho”, explica o cantor.

O artista fez tudo de forma independente, e para ele isso é uma boa, pois consegue fazer o que é de sua vontade, dar sua cara ao projeto. Com produção assinada por Sandro Chiaranda, o disco apresenta referências musicais de nomes como a banda NX Zero e os cantores Vitor Kley e Tiago Iorc.

Buba conta ao Diário que trabalhou no projeto por seis meses. “Já tinha seis músicas para o CD. Surgiram quatro faixas novas. Achei que essas se encaixariam melhor com as outras. Ensaiei bastante para entrar no estúdio bem, para fazer o melhor som”, explica.

Nas letras o artista passa mensagens positivas, de que é necessário acreditar na vida, “nos sonhos, em qual seja o destino que se queira chegar. É disco voltado para a esperança”, explica. Um dos temas, inclusive, o que dá nome ao disco, ganhará videoclipe, que deve ser lançado em duas semanas.