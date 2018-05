Guaratinguetá terá evento de vinhos

Caroline Manchini



17/05/2018 | 07:00



Aqueles que gostam de apreciar bom vinho ou simplesmente têm curiosidade de conhecer rótulos internacionais já podem anotar na agenda: dia 26, a partir das 19h, ocorrerá a segunda edição do Vale Wine Experience, no Hotel & Golfe Clube dos 500, em Guaratinguetá, Interior de São Paulo.

Este ano o evento, que espera receber 400 pessoas, conta com 18 expositores, sendo 14 de vinhos (mais de 50 rótulos nacionais e internacionais, com destaque nos vinhos da Eslovênia) e quatro de produtos alimentícios. É que, além das bebidas, os clientes poderão degustar vasta variedade de pães artesanais da região, azeites, geleias gourmet e queijos.

A fim de proporcionar experiência única aos participantes, o evento tem como principal objetivo “fomentar o universo do vinho no Vale do Paraíba, trazendo as principais importadoras, bem como profissionais renomados da enogastronomia”, explica o idealizador da feira, Leandro Guimarães.

Os convites e a hospedagem (diária para casal) juntos custam R$ 470 e podem ser solicitados no e-mail reservas@h500.com.br ou pelo telefone (12) 3128 3555.