Wozniacki, Sharapova e Venus avançam no Torneio de Roma

16/05/2018 | 16:39



Candidata ao título do Torneio de Roma, a dinamarquesa Caroline Wozniacki estreou com vitória na competição italiana, nesta quarta-feira. Sem maiores dificuldades, a atual número dois do mundo superou a belga Alison Van Uytvanck pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Ainda tentando emplacar uma boa sequência de jogos no saibro, Wozniacki não perdeu sets, mas teve o saque quebrado por duas vezes nesta quarta - uma em cada set. Mesmo assim, não aliviou a pressão diante da 49ª do mundo, que veio do qualifying. A favorita obteve cinco quebras no jogo, encaminhando a vitória após 1h36min.

Nas oitavas de final, a dinamarquesa vai ter pela frente a letã Anastasija Sevastova, que avançou na chave ao bater a sérvia Aleksandra Krunic por duplo 6/4. Se confirmar o favoritismo novamente, Wozniacki poderá cruzar com a experiente norte-americana Venus Williams nas quartas de final.

Isso porque a tenista de 37 anos também estreou com vitória em Roma nesta quarta. Ela bateu a russa Elena Vesnina por 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5. A próxima adversária da veterana será a estoniana Anett Kontaveit, algoz da russa Svetlana Kuznetsova por duplo 7/5.

Ainda nesta quarta, a russa Maria Sharapova venceu sua segunda partida em Roma. Dona de três títulos na capital italiana, a ex-número 1 do mundo superou a eslovaca Dominika Cibulkova por 3/6, 6/4 e 6/2. Na sequência, a russa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a australiana Daria Gavrilova.

Outra ex-número 1 do mundo a vencer nesta quarta, a alemã Angelique Kerber passou pela romena Irina-Camelia Begu por 3/6, 7/5 e 7/5. Sua próxima rival será a grega Maria Sakkari, que eliminou a checa Karolina Pliskova.

Já a norte-americana Madison Keys avançou na chave ao derrotar a croata Donna Vekic por 7/6 (7/2) e 7/6 (7/0). Nas oitavas, a tenista dos Estados Unidos será a adversária da romena Simona Halep, atual número 1 do mundo.