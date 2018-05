Animação sobre garotinha descobrindo câncer viraliza e traz mensagem de amor

16/05/2018 | 16:35



O Hospital do Câncer de Barretos, conhecido principalmente por tratar o câncer infantil, mudou de nome há alguns meses e virou o Hospital de Amor. Para marcar a mudança, o hospital criou uma animação 3D que conta a história de uma garotinha que se descobre com câncer.

O vídeo, divulgado em abril, conquistou mais de 50 mil visualizações e emocionou muitas pessoas, que se identificaram com as situações vividas pela personagem.

O filme de quase três minutos procura retratar o impacto não só na vida do paciente, mas na de familiares, profissionais de saúde e amigos que lidam com ele, mostrando que, na verdade, o melhor remédio para tratar a doença é, antes de tudo, o amor.

"Esse novo nome, na verdade, é uma tradução do que sempre aconteceu no hospital, que já era chamado carinhosamente por seus colaboradores, familiares e pacientes de Hospital de Amor. Então, a criação deste filme veio mostrar essa história por meio de uma bela animação 3D, refletindo o que se passa na vida de muitas pessoas que são assistidas por nossa instituição", afirma Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor. Ao longo do ano, serão lançadas novos vídeos e campanhas.

A peça assinada pela agência WMcCann, Zombie Studio e Loud faz parte da primeira grande comunicação do hospital, referência no tratamento e prevenção de câncer no Brasil, após a mudança do nome de Hospital do Câncer de Barretos para Hospital de Amor.

A música tema é Heart Full of Love, e foi criada especialmente para a campanha por Felipe Vassão e Rafa Kabelo, e interpretada pela cantora americana Rebecca Peters.