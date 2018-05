Trabalhadores continuam em greve na Mercedes-Benz

Do Diário OnLine



Em assembleia realizada nesta quarta-feira, os trabalhadores na Mercedes-Benz, em São Bernardo, decidiram que continuarão em greve, após três dias de movimento. Em campanha salarial, eles lutam por um acordo coletivo que atenda às reivindicações de reajuste salarial, PLR e cláusulas sociais.



No encontro, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que a empresa apresentou duas propostas, mas nenhuma delas atendia a pauta dos trabalhadores e foi rejeitada na mesa de negociação.



De acordo com o diretor-executivo do Sindicato, Moisés Selerges, “A Mercedes apresentou duas alternativas. A primeira proposta era não aplicar o INPC, com um abono de R$ 3.500 mil. A outra previa a reposição integral do INPC para salários até R$ 10 mil e um abono de 500 reais, mas com redução de 4% na jornada e nos salários dos mensalistas - setor administrativo por 12 meses. Não contemplam a reivindicação da categoria.” Completou ainda, “Estamos em negociação e em luta. É preciso que a Mercedes avance mais na proposta”, reforçou o dirigente.



Em campanha salarial, com data-base em maio, os metalúrgicos têm mantido a fábrica parada durante todos os dias do movimento. Atualmente a planta da Mercedes-Benz em São Bernardo tem 8 mil trabalhadores.