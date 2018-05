Câmara de São Bernardo adia decisão sobre contas de Marinho



16/05/2018



A Câmara de São Bernardo adiou discussão sobre as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). A expectativa era que o assunto entrasse na pauta da sessão desta quarta-feira, na Câmara. No entanto, o tema acabou sendo transferido para a próxima sessão.

O Diário mostrou que a base governista ensaia movimento para reverter parecer favorável do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre o balancete de 2015 do petista. A alegação é a de que ressalvas feitas pela Corte na análise poderiam motivar a rejeição, que deixaria Marinho inelegível.