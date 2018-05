Michel Teló se pronuncia após acidente com sua equipe: - Nosso ônibus atropelou um animal

16/05/2018 | 15:11



Michel Teló e sua equipe levaram um susto daqueles nesta quarta-feira, dia 16. O ônibus em que sua equipe estava se envolveu em um acidente na estrada quando estava indo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para um município no interior de São Paulo por conta de um show que o cantor fará nesta noite.

Diante disso, o cantor, que é pai de Melinda e Teodoro, fruto de seu casamento com Thais Fersoza, foi às redes sociais esclarecer o ocorrido:

- Hoje minha equipe se envolveu num acidente na estrada a caminho de Guaíra, onde iremos fazer o show hoje à noite. Nosso ônibus atropelou um animal que estava atravessando a pista. Minha equipe está bem, graças a Deus, e já está a caminho de Guaíra. O show irá acontecer hoje, sim. Obrigado pela preocupação e carinho de todos. Que Deus nos abençoe e proteja sempre.