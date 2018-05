Espetáculo 'Circo Turma da Mônica' estreia em julho

16/05/2018 | 13:17



O mais novo espetáculo da Maurício de Sousa Produções, o Circo da Turma da Mônica - O Primeiro Circo do Novo Mundo, vai estrear em São Paulo no dia 7 de julho, e vai percorrer diversas capitais do País. É o maior espetáculo da Turma da Mônica já produzido e vai contar com Dedé Santana como mestre de cerimônia.

"É uma honra e uma grande responsabilidade trocar experiências e dirigir pessoas como Dedé Santana e Rodrigo Robleño, além de um brilhante time de elenco e bailarinos. O Circo da Turma da Mônica é um projeto totalmente diferente do que já fizemos até hoje, é desafiador e grandioso. Esperamos que o espetáculo cumpra seu papel de entreter e emocionar, que são características intrínsecas da Turma da Mônica, mas que também c um patamar de excelência de superprodução brasileira", disse Mauro Sousa.

O espetáculo estreia no Teatro Opus do Shopping Villa Lobos e, depois, segue para Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS).

Os ingressos já estão a venda no site e nas bilheterias dos teatros. A peça tem duração de 1h20 e 15 minutos de intervalo e a classificação é livre.