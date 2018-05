Louis Vuitton lança linha comemorativa para o casamento real

16/05/2018 | 13:19



O casamento do ano, do príncipe Harry com Meghan Markle está chegando: a cerimônia está marcada para o próximo sábado, dia 19, e parece que nem as marcas de luxo estão imunes ao evento.

A marca francesa Louis Vuitton estampou 85 bolsas dos seus modelos mais famosos - como a "Speedy" e a "Petite Malle" - com a bandeira do Reino Unido. As peças serão vendidas apenas na loja da grife na Rua New Bond, em Londres, que também está temática.

Além das bolsas comemorativas, as vitrines estão decoradas com mini bandeiras e no vidro está colada a mensagem "Louis Vuitton celebra o casamento real do príncipe Harry e da senhorita Meghan Markle".