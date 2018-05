Mayra Cardi diz que segundo casamento com Arthur Aguiar será mais reservado

16/05/2018 | 12:11



Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão prestes a se casar pela segunda vez! A coach confirmou através de sua assessoria de imprensa que irá se casar em agosto em Fernando de Noronha. Mas dessa vez, a cerimônia será mais reservada.

Após ser pedida em casamento pelo ator quatro dias após iniciarem o namoro e preparar um casamento surpresa no civil, a beldade diz que só quer reunir convidados que realmente torcem pela felicidade dos dois juntos, sem pensar em agradar a sociedade. Eles querem selar o amor na ilha paradisíaca e pretendem apenas convidar os amigos e familiares mais próximos.

A beldade, que está à espera da primeira filha do casal, ainda afirmou que pretende usar vestido de noiva mesmo com o barrigão de gestante e que mesmo achando lindo ter uma grande festa de casamento, irá respeitar a personalidade mais reservada do ator e, portanto, a cerimônia será mais discreta.

Sophia, que está a caminho, teve o nome escolhido pelo pai, que sempre sonhou em ter uma filha nos braços. Mayra que foi mãe pela primeira vez aos 17 anos de idade, afirmou que não queria engravidar novamente, mas após entender que o relacionamento era realmente sério, percebeu que não poderia tirar de Arthur o direito de vivenciar a paternidade. Após três meses de relação, o sonho do galã passou a ser dela também, que acredita que atualmente vivenciará a maternidade de uma maneira diferente.