Marcello Novaes é assaltado no Rio de Janeiro

16/05/2018 | 12:11



Depois de se despedir de O Outro Lado do Paraíso, em que interpretou o empresário Renan, Marcello Novaes passou por um susto na última terça-feira, dia 15. O ator foi assaltado no Rio de Janeiro por assaltantes que levaram sua moto.

O assalto aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca. A assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou a informação em comunicado:

De acordo com o comando do 31º BPM (Recreio) o ator Marcello Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira 15/05. Ele estaria pilotando sua moto na Avenida Érico Veríssimo, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quando bandidos levaram sua moto. Até o momento não sabemos se houve registro em DP.