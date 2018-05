Maninho se entrega em delegacia na Capital

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/05/2018 | 11:50



O ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho (PT), e seu filho Leandro Eduardo Marinho (PT) se entregaram na manhã esta quarta-feira ao Decade (Departamento de Captura e Delegacias Especializadas), na região central da Capital. Os dois tiveram pedido de prisão decretado na sexta-feira (11) pela juíza Debora Faitarone, da 1ª Vara do Júri de São Paulo, por tentativa de homicídio com dolo eventual.

Maninho e Leandro foram denunciados pelo Ministério Público após agressão ao empresário Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula, no dia 5 de abril, quando o juiz federal Sérgio Moro expediu pedido de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. Maninho e Leandro empurram Bettoni até o empresário de desequilibrar e cair. O manifestante contrário a Lula bate a cabeça no para-choque de um caminhão que passava pela rua. Ele ficou internado na UTI por traumatismo craniano.