Ministro do STJ rejeita habeas corpus de Atila

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/05/2018 | 11:46



O ministro Rogério Shietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), rejeitou na manhã desta quarta-feira (16) o pedido de habeas corpus feito pela defesa do prefeito licenciado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), preso desde a semana passada após a Operação Prato Feito, que investiga denúncias de desvio de recurso na merenda escolar em 30 cidades paulistas.

Com a decisão do ministro, Atila seguirá detido na carceragem da PF (Polícia Federal), em São Paulo, onde está desde a quarta-feira da semana passada. Ele foi preso em flagrante depois que policiais encontraram R$ 87 mil em espécie em sua residência quando cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do político. Inicialmente, Atila era apenas investigado, suspeito de ter recebido parte da verba desviada de contratos da merenda escolar.

A defesa de Atila ainda não se posicionou a respeito dos próximos passos jurídicos. Os advogados asseguram que o dinheiro encontrado na casa de Atila é compatível com a renda dele e que não advém de propina da merenda.

Atila se licenciou do cargo nesta terça-feira (15), por até 15 dias. Vice-prefeita, Alaíde Damo (MDB) está como prefeita em exercício.