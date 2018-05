Halep arrasa japonesa na estreia em Roma e se vinga de eliminação em Indian Wells

16/05/2018 | 11:05



A romena Simona Halep não teve qualquer dificuldade para confirmar favoritismo em sua estreia no Torneio de Roma. Em confronto válido já pela segunda rodada da competição realizada em quadras de saibro, nesta quarta-feira, a tenista número 1 do mundo arrasou Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 59 minutos, e se garantiu nas oitavas de final.

Com o triunfo, Halep também se vingou na dura derrota que sofreu de Osaka, hoje a 21ª colocada do ranking mundial, nas semifinais do Torneio de Indian Wells, em março passado, quando surpreendeu a adversária também de forma arrasadora ao aplicar 6/3 e 6/0. Depois, a jogadora do Japão ainda ficou com o título dos Estados Unidos ao bater a russa Daria Kasatkina na decisão.

Principal cabeça de chave deste importante torneio italiano de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Paris, a tenista romena avançou para enfrentar na próxima fase de Roma a norte-americana Madison Keys, que em outra partida já encerrada nesta quarta-feira superou a croata Donna Vekic por duplo 7/6, com 7/2 e 7/0 nos tie-breaks.

Para despachar Osaka de forma rápida nesta quarta, Halep confirmou todos os seus saques no duelo diante da japonesa e aproveitou seis das sete oportunidades de quebrar o saque da rival, que desta vez só conseguiu ganhar um game em toda a partida contra a favorita e ainda levou um "pneu" (6/0) no segundo set.

Para se manter na liderança do ranking mundial, Halep precisa avançar pelo menos até as quartas de final em Roma, onde tem o seu posto ameaçado pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, que estreará também nesta quarta na capital italiana em confronto diante da belga Alison van Uytvanck.

Em outro duelo já encerrado neste dia de disputas na capital italiana, a francesa Caroline Garcia confirmou a sua condição de sétima cabeça de chave na estreia ao superar a húngara Timea Babos, por 6/3 e 6/4, e também avançar às oitavas de final. A sua próxima rival será a norte-americana Sloane Stephens, nona pré-classificada, que em outra partida do dia eliminou a estoniana Kaia Kanepi com parciais de 6/0, 5/7 e 6/4.

Já a checa Karolina Pliskova não conseguiu justificar a condição de sexta cabeça de chave em sua estreia ao cair diante da grega Maria Sakkari, que desbancou o favoritismo da rival ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 7/5.

Também nesta quarta, a britânica Johanna Konta se credenciou para ser a adversária de

letã Jelena Ostapenko, quinta cabeça de chave, nas oitavas de final ao superar a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/0 e 6/4. A russa Daria Kasatkina, por sua vez, também foi às oitavas ao passar pela norte-americana Danielle Rose Collins por 6/2 e 6/3. A sua próxima rival será a ucraniana Elina Svitolina, quarta pré-classificada.