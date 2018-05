Pabllo Vittar arranca elogios com cover de Lana Del Rey

16/05/2018 | 11:11



Depois de participar do último episódio de O Outro Lado do Paraíso, Pabllo Vittar deixou muita gente de queixo caído na noite da última terça-feira, dia 15. Isso porque a cantora fez um cover do hit Summertime Sadness de Lana Del Rey durante seu programa, Prazer, Pabllo Vittar, exibido no Multishow.

No Twitter, o assunto deu o que falar e a hashtag PrazerPablloVittar ficou entre as mais comentadas.

A Pabllo cantando Lana Del Rey no programa dela é o cover mais lindo que você vai ver hoje, escreveu um usuário, enquanto muitos outros brincaram: Minha Lana está viva!

Como se não bastasse, ao fim rolou até um trechinho à capela.