Primeiros casais eliminados do Power Couple revelam se voltariam em repescagem

Logo depois da intensa eliminação do Power Couple, em que Thais e Douglas deixaram a competição, os outros dois primeiros casais que deixaram a casa foram os convidados da noite do Programa do Porchat, exibido na última terça-feira, dia 15.

Aloísio e Luísa, junto com Liége e André, bateram um papo divertido com Fábio Porchat e diferente de outros casais que permanecem na disputa, mostraram que são paz e amor. As duplas chegaram a criticar as brigas bobas que aconteceram no programa, como a discussão por um pudim:

- Mas se o pudim é bom, vale a briga - provocou Porchat. Eles também relembraram uma das discussões feias que rolaram entre Franciele e Diego, em que ele ameaçou deixar o reality. Liége contou que estava perto durante a briga e que logo foi ver o que aconteceu, e encontrou Fran chorando muito. O apresentador então perguntou se os dois casais brigavam entre eles:

- Brigar não, eu queria fazer outras coisas. - disse Aloísio e Luísa disparou: - Se dependesse dele a gente namorava todo dia.

André também aproveitou a ocasião para elogiar Gugu no comando da atração

- O Gugu é um super comunicador e muito bom nessa comunicação com o público, ele está trazendo muita gente para assistir o programa. E com a gente também, ele é um cara muito humano. Tanto é que uma das razões que me fizeram aceitar participar do programa foi saber que o Gugu seria o apresentador.

E se rolasse uma possível repescagem, será que os dois casais voltariam para a disputa? Eles ficaram animados com a possibilidade e Luisa revelou qual bordão usaria se voltasse para o programa:

- Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!

Enquanto isso, na casa...

Além da DR que tirou Thais e Douglas do reality, o programa exibido na última terça-feira mostrou um momento inusitado. Em uma festa que rolou na casa, Marcelo começou a desabafar sobre seu relacionamento com Tati Minerato e ainda falou sobre a vontade de ser pai:

- Isso aqui já tá sendo como se fosse terapia, coisa de psicólogo mesmo. Porque assim, estamos juntos há dez anos e rolou uma fase em que eu não estava preocupado com ela, tava muito solto. Tá sendo muito bom pro nosso casamento. Antes achava que queria isso muito depois, agora quero sair e fazer menino!

Mas Tati não acreditou muito nas promessas do amado, e na sala de depoimentos, brincou:

- Quando ele está nas festas, o efeito do confinamento, fica mais apaixonado. Só quero ver mesmo se depois vai fazer tudo isso.