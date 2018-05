Recuperação de crédito cresce 5,1% em abril ante março, diz Boa Vista SCPC

16/05/2018 | 11:02



O índice de recuperação de crédito mostrou crescimento de 5,1% em abril ante março após retirar os efeitos sazonais, segundo a Boa Vista SCPC. O indicador é obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da instituição. Contudo, na comparação com o mesmo mês de 2017, houve queda de 9,6%, assim como no acumulado em 12 meses (-1,6%).

"O movimento negativo em 12 meses resulta ainda das dificuldades enfrentadas pelos consumidores, com lenta retomada da atividade e mercado de trabalho ainda fragilizado", avalia a Boa Vista em nota.

A perspectiva da instituição é de que a redução do desemprego e a consequente melhora na renda permitirão uma evolução mais consistente da recuperação do crédito.

Dentre as regiões, a única que registrou aumento da recuperação do crédito em 12 meses foi a Sul (4,6%), que na margem avançou 4,8%. Todas as outras regiões recuaram em 12 meses, mas tiveram elevação em abril ante março.

No Nordeste, a queda acumulada em 12 meses foi de 7,7%, mas a alta no mês foi de 4,3%.

No Norte, o recuo de 5,3% é contrastado com avanço de 3,1%, enquanto no Centro-Oeste houve queda de 4,0% em 12 meses e aumento de 2,7% no mês.

Já a região Sudeste cedeu apenas 0,4% no acumulado de maio de 2017 a abril de 2018 e subiu 6,0% no quarto mês deste ano.