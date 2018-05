FGV: grupo Alimentação contribui mais para desaceleração do IPC-S na 2ª quadri

16/05/2018 | 10:57



A desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira para a segunda quadrissemana de maio (0,32% para 0,24%) foi motivada, principalmente, pelo alívio sentido nos preços de Alimentação (0,29% para 0,17%), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Dentro do grupo, o item frutas, que registrou queda de 1,40% depois de alta de 1,57%, contribuiu mais para o arrefecimento.

Nas outras cinco classes de despesas que apresentaram alívio no período, a FGV destacou a influência de roupas (0,92% para 0,18%) em Vestuário; móveis para residência (0,85% para -0,08%) no grupo Habitação; medicamentos em geral (2,36% para 1,79%) em Saúde e Cuidados Pessoais; futebol e outros eventos esportivos (5,38% para 1,83%) no segmento de Educação, Leitura e Recreação; e clínica veterinária (0,47% para 0,12%) em Despesas Diversas.

Por outro lado, tarifa de ônibus urbano (-0,33% para 0,33%) e pacotes de telefonia fixa e internet (0,48% para 0,75%) contribuíram para aceleração de Transportes e de Comunicação, respectivamente.

Influências individuais

A FGV também mencionou os principais itens que colaboraram para o arrefecimento do indicador entre a primeira e a segunda quadrissemana de maio, que foram: etanol (-2,59% para -3,79%), mamão papaia (0,42% para -15,52%), passagem aérea (mesmo com a taxa maior, de -6,92% para -5,78%), excursão e tour (-1,65% para -2,09%) e tangerina (-8,69% para -10,88%).

Já as principais contribuições individuais de alta foram cebola (34,20% para 45,69%), tarifa de eletricidade residencial (1,29% para 1,43%), plano e seguro de saúde (0,95% para 0,96%), leite tipo longa vida (apesar da desaceleração de 5,03% para 3,72%) e show musical (a despeito do avanço da taxa de 3,10% para 2,53%).