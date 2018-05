Obituário - 16 de maio de 2018

Ademir Medici

16/05/2018 | 10:54



Santo André

Hilda Borba, 97. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel dos Santos, 92. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Affonso Segalla, 89. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miashiro Satoshi, 82. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Ilídio Pereira, 81. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Calvo, 72. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulo Vieira dos Reis, 71. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Romeu Mogi, 71. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Gerson Miguel Pepe, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 14. Crematório Jardim da Colina.

Roberto Castello Iglecias, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Adauto Alves, 55. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlei Rosana de Souza, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Tizuko Kobayashi, 79. Natural de Cambé (PR). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Elio Ceschin, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

São Caetano

Elza Baptista Licinio, 86. Natural de Jaguarari (BA). Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Darci Sperandio, 66. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marili Perrella F. Rodrigues, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11. Crematório Vila Alpina.

Ícaro Gaia de Oliveira, 30. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

José Massao Akiyoshi, 66. Natural de Assaí (PR). Residia no Parque Galícia, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

Akiyasu Kawamoto, 97. Natural do Japão. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Helena Bressane do Nascimento, 56. Natural de Mirandópolis (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Autônoma. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Pedro Bispo Brito, 39. Natural de Manoel Vitorino (BA). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Expedito Alves dos Santos, 92. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Nazarethe Zucharato Men, 89. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 14, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.

Mário Antonio Rodrigues, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Nova Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Julia Lopes Batista de Souza, 58. Natural de Guanambi (BA). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.