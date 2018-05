Comitê do Senado dos EUA aprova nomeação de Gina Haspel para diretora da CIA

16/05/2018 | 10:50



O Comitê de Inteligência do Senado dos EUA recomendou nesta quarta-feira a aprovação da nomeação de Gina Haspel para assumir como próxima diretora da Agência Central de Inteligência (CIA, pela sigla em inglês), abrindo o caminho para sua confirmação no plenário do Senado.

Haspel, de 61 anos, seria a primeira mulher na história dos EUA a comandar a CIA. Líderes republicanos no Senado esperam que ela seja confirmada no cargo ainda esta semana, embora a votação possa ficar para a semana que vem.

Haspel conta com o apoio de pelo menos cinco democratas no Senado. Ela foi indicada para substituir Mike Pompeo, que recentemente se tornou Secretário de Estado dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.