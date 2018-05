Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam damas e pajens do casamento

16/05/2018 | 10:44



As damas de honra e os pajens para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle foram escolhidos. O Palácio de Kensington anunciou os nomes nesta quarta-feira, dia 16. Como já esperado, príncipe George e princesa Charlotte, filhos de William e Kate Middleton, estão entre os dez escolhidos.

As demais crianças, que totalizam seis meninas e quatro meninos, são afilhados de Harry e Meghan e filhos de amigos.

Florence van Cutsem, de três anos, é filha de Alice van Cutsem e Nicholas van Cutsem. A menina é afilhada de Harry, que é amigo de infância do pai dela. Nicholas esteve no casamento de Kate Middleton com o príncipe William.

As irmãs Remi Litt, de seis anos, e Rylan Litt, de sete anos, são afilhadas de Meghan e filhas de Benita Litt e Darren Litt, amigos próximos da noiva com quem ela passou o Natal de 2016.

Ivy Mulroney, de quatro anos, é filha do casal Jessica Mulroney, uma das melhores amigas de Meghan, e Benedict Mulroney.

A dama de honra mais nova é Zalie Warren, de dois anos, afilhada de Harry. Ela é filha de Zoe Warren e Jake Warren, bons amigos de Harry que se casaram em 2013.

Meninos

Jasper Dyer, de seis anos, é afilhado de Harry e filho de Amanda Dyer e Mark Dyer, este um amigo do noivo. Os outros dois pajens são os gêmeos Brian Mulroney e John Mulroney, de sete anos, irmãos da dama de honra Ivy.