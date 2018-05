Rotary Club 8 de Abril comemora aniversário com festa árabe

Gabriela Lopes



16/05/2018 | 08:00



Em noite de comemoração, Rotary Clube de Santo André 8 de Abril celebrou o aniversário de oito anos de atuação na cidade andreense com direito a véus e indumentárias no estilo árabe. A parabenização foi feita com a participação do sheik Jihad Hassan Hammadeh. “Como portavoz da comunidade islâmica no Brasil, não poderíamos deixar de ter sua companhia”, diz a presidente do grupo rotário, Maria Passaretti, sobre a personalidade, que cedeu roupas típicas para equipe anfitriã. Na oportunidade também foi comemorada a agregação de dois sócios.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Cidade Luz

“Acho muito importante a conscientização do valor da herança cultural de uma forma geral”, diz a arquiteta da região Angela Rosch, que destacará atributos artísticos e históricos da França, na palestra Às Margens do Sena – Paris como Patrimônio da Humanidade. O encontro, aberto ao público, será hoje, às 19h, na Aliança Francesa do Grande ABC, em Santo André.

Corporal

“Muitas pessoas não têm acesso a prática e nem sabem dos seus benefícios”, explica a professora Julia Moura, que abre as portas do espaço Home Yoga, em São Bernardo, para aulas gratuitas. A atividade será realizada toda quarta-feira, em horários alternados.

Pratos

Na busca por parceiros que ajudassem nos projetos sociais do Rotary Mauá 8 de Dezembro, o presidente do grupo, Eduardo da Graça, firmou relações beneficentes com casa gastronômica do município e idealizou a Quarta Mexicana. “Serão encontros de companheirismo e muita alegria”, comenta o comandante. A primeira reunião será hoje, às 20h.

Papo de advogado

Profissionais do Direito da região, Renato Góes, Olivar Vitale e Patrícia Ferraz conduzem palestra sobre Usucapião Extrajudicial na Prática Advocatícia, hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil são-bernardense. Para participar, é necessário comparecer com um kit de higiene ou uma lata de leite em pó para doação.