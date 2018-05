Criciúma empata com o Juventude em jogo violento e fatura 1º ponto na Série B

15/05/2018 | 23:41



Ainda não foi desta vez que o Criciúma venceu na Série B do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos obteve seu primeiro ponto ao empatar sem gols com o Juventude, no estádio Heriberto Hülse, pela sexta rodada. A partida desta terça-feira à noite marcou a estreia de Mazola Júnior no comando do time catarinense, no lugar de Argel Fucks.

O jogo se destacou pelas entradas fortes de ambos os lados, tanto que foram apresentados nove amarelos e três vermelhos. Com o primeiro ponto, o Criciúma subiu para a 18ª colocação, passando o Goiás, ambos dentro da zona de rebaixamento. Já o Juventude perdeu a chance de se distanciar da zona da degola, seguindo em 14º lugar, com seis pontos.

O primeiro tempo foi muito fraco e com quase nenhum lance de perigo. O Criciúma tinha mais posse de bola, mas o nervosismo atrapalhava na hora do último passe. Tanto que o Juventude foi quem estava mais perto de abrir o placar. Choco invadiu a área e bateu para grande defesa de Luiz. A resposta dos donos da casa veio em chute forte de Marlon pela linha de fundo.

A etapa final não foi muito diferente da inicial. Jogando no contra-ataque e na bola parada, o Juventude criou duas boas oportunidades. Choco invadiu a área e parou mais uma vez em Luiz. Na sequência, Diones cabeceou para fora falta cobrada por Fred. O jogo ficou nervoso nos minutos finais e três jogadores foram expulsos: Marlon (Criciúma), Neuton (Juventude) e Fred (Juventude). O placar, porém, permaneceu inalterado até o fim.

O Criciúma volta a campo somente na próxima terça-feira, contra o Fortaleza, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza (CE). No sábado da outra semana, o Juventude vai até Sorocaba (SP) enfrentar o São Bento, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 X 0 JUVENTUDE

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton, Fábio Ferreira, Nino e Marlon; Liel, Jean Mangabeira (Luiz Fernando), Eduardo e Alex Maranhão (Andrew); João Paulo e Zé Carlos (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; César Martins, Bonfim, Fred e Neuton; Bruninho, Jair, Choco (Maikinho), Tony (Fellipe Mateus) e Diones; Yuri Mamute (Guilherme Queiroz). Técnico: Julinho Camargo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Mangabeira, Sueliton e Luiz Fernando (Criciúma); Choco, Bruninho, Jair, Tony e Neuton (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Marlon (Criciúma); Neuton e Fred (Juventude).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

RENDA - R$ 42.890,00.

PÚBLICO - 2.188 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).