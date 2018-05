Ruas e calçadas da Vila Suissa colecionam matagal e sujeira

Tauana Marin



16/05/2018 | 07:00



Mato alto, vias esburacadas, acúmulo de lixo, móveis usados e tapumes de obras pelas calçadas, além de bichos preocupam os moradores da Vila Suissa, em Ribeirão Pires. Por conta do abandono, os munícipes também precisam driblar a questão da segurança. “O índice de assalto cresceu muito, e o mato alto acaba favorecendo a situação. Quem tem filhos voltando tarde da escola fica angustiado”, comenta moradora, que não quis se identificar. Segundo ela, que vive há 44 anos no bairro, já pensou em comprar maquinário para resolver a situação. “Os ratos não são pequenos. A vida inteira reclamamos.” Ainda de acordo com ela, a Prefeitura informou que está contratando empresa para realizar o serviço, pois falta mão de obra.

Os fatores negativos listados foram confirmados pela equipe do Diário e se acumulam, principalmente, nas ruas Tranquilidade, Elísio de Moraes, Flores, Olímpia Catapreta (com tapumes jogados pela calçada) e na Major Cardim (onde fica a entrada do pronto-socorro infantil). Trabalhadores que cuidam do trânsito foram vistos pintando faixas de pedestre no último local, mas sem realizar limpeza.

Outra moradora, Silvana Dias, 38 anos, disse que a cidade está toda abandonada. “Às vezes é possível ver o pessoal carpindo e limpando, mas é pouco perto do que a cidade precisa. Além disso, muitos moradores não ajudam e descartam entulho pelas ruas. É a junção das duas coisas.”

Questionada, a Prefeitura informou, por meio de nota, que intensificou os serviços de manutenção no Centro Alto, que contempla a Vila Suissa, e que as ruas citadas serão contempladas com manutenção nos próximos dias. “Os moradores podem contribuir com o planejamento das atividades por meio do telefone 4828-1609.”