Morador de rua mata colega

Bia Moço



16/05/2018 | 07:00



Briga motivada por lugar na fila do Restaurante Bom Prato, ontem, na região central de Santo André, deixou uma pessoa morta e outra ferida. A discussão aconteceu na Avenida General Glicério, por volta das 12h50, quando três moradores de rua aguardavam para almoçar. Um deles, conhecido como Ceará, saiu em direção ao Centro após o desentendimento e retornou com uma faca, atingindo os dois colegas. Este é o terceiro caso com vítimas fatais envolvendo mendigos na cidade. Como resultado das desavenças, em apenas dez meses, quatro moradores de rua foram mortos por colegas.

Na tarde de ontem, uma das vítimas era Peterson Alves Machado, 32 anos, que levou uma facada no peito e foi encaminhado para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). Segundo a Prefeitura, ele passou por cirurgia, por volta das 16h, mas não resistiu aos ferimentos. Fabio Melo Santos foi atingido no abdômen, costas e pescoço e seguia internado em estado grave no Hospital Mário Covas até o fechamento desta edição. Ele estava desacordado quando a equipe de socorro chegou ao local.

De acordo com testemunhas, o agressor fugiu pela Rua Cesário Mota, sentido que liga à Avenida Queirós dos Santos, com a faca na mão. A PM (Polícia Militar) fez patrulhamento na área central em busca do agressor. no entanto, ele continuava foragido.

O caso foi registrado no 1ºDP (Centro) da cidade. Segundo o delegado titular José Rosa Incerpi, há informações preliminares de que Ceará frequentava o abrigo municipal Casa Amarela, localizado nas proximidade da área onde houve o crime. A ocorrência ainda estava em elaboração até o fechamento desta edição.

A equipe de investigação ainda fazia diligências à noite para tentar localizar o autor do crime. Os agentes conseguiram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, que podem ajudar na captura.

CASOS

Em agosto de 2017, Fabio Netto das Neves, 48 anos, e o inglês Michael Steer Renshaw, 50, foram assassinados a golpes de barra de ferro por Manoel Almeida da Silva, 46, no Bairro Casa Branca. O autor do crime foi preso três dias depois e confessou a ação que, segundo ele, foi por motivo de “vingança”. Na época, disse estar arrependido.

O caso ocorreu no fim da tarde do dia 28, quando Silva utilizou a ferramenta – arrancada do estacionamento de um salão de cabeleireiro na mesma rua – e se dirigiu ao local onde Netto e Renshaw dormiam, na calçada de uma clínica de neurologia infantil), na Rua Onze de Junho.

Na ocasião, a população do entorno relatou ao Diário que, embora fossem moradores de rua, eram pessoas conhecidas no bairro, simpáticos e faziam amizade por onde passavam. Ainda conforme os relatos, Netto estudou Direito e tinha dois filhos. Renshaw já havia atuado como professor de inglês e, inclusive, ensinou palavras estrangeiras aos colegas.

Já em janeiro deste ano, dois moradores de rua tiveram os corpos queimados após disputa por espaço para dormir. Três dias após o ato, Adaildo de Jesus, 43 anos, morreu no Hospital Geral de São Mateus, na Zona Leste da Capital. A mulher de Adaildo, Ducineia da Costa, 47, também foi queimada e permaneceu internada por mais de um mês, porém estável.

O autor do crime era o colega de rua Damião Batista de Oliveira, 48. que após discussão, na noite do dia 5, por volta das 23h, se dirigiu a um posto de combustível e comprou álcool e isqueiro. Ao retornar ao local, ateou fogo no casal, que, dormindo, não teve tempo de se defender.

O agressor, detido por pessoas que passavam, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória). O caso ocorreu na Avenida Dom Pedro I, em local próximo ao Terminal da Vila Luzita.