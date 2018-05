Correção: Juan cobra atenção do Fla para garantir classificação antecipada

15/05/2018 | 20:44



A nova enviada anteriormente contém um erro no título. O jogo do Flamengo será no Maracanã, e não no Equador, como registrado. Segue a versão corrigida:

Após campanhas frustradas nas últimas edições da Copa Libertadores, o Flamengo não pode desperdiçar a oportunidade de sacramentar sua vaga nas oitavas de final, nesta quarta-feira, no Maracanã. Esta é a avaliação do experiente zagueiro Juan, que pediu atenção ao time para vencer o Emelec e garantir a classificação.

Se vencer o rival equatoriano, o time brasileiro vai garantir a vaga na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência no Grupo D.

"Temos que controlar a ansiedade, mas não podemos ser passivos. Temos que ter postura de quem quer vencer. Os últimos jogos no Maracanã nos deram ensinamentos. Temos a obrigação diária de vencer. Cabeça no lugar, pensar o jogo e buscar a vitória", declarou o defensor.

Juan aposta em mais um duelo complicado contra o rival, como foi no jogo disputado em solo equatoriano - o Flamengo venceu por um apertado placar de 2 a 1. "Sabemos que será um jogo muito difícil. Foi assim lá no Equador. Mas é a nossa chance de nos classificarmos com uma rodada de antecedência. Há algum tempo o Flamengo não vem conseguindo. Amanhã é um grande dia para nós", projetou.

O Flamengo tenta superar a dura eliminação precoce sofrida na edição da Libertadores do ano passado, quando era considerado o favorito, mas acabou caindo logo na fase de grupos, na última rodada.

Desta vez, com uma campanha mais consistente, o time rubro-negro poderá selar a vaga já nesta quarta. Mesmo em caso de revés, poderá assegurar a classificação na última rodada, contra o River Plate, na Argentina.