Pressionado, Verdão escala time misto pela Libertadores

João Victor Romoli





16/05/2018 | 07:00



Já classificado para as oitavas de final e tendo a melhor campanha geral da Copa Libertadores, o Palmeiras tinha tudo para estar tranquilo na partida de hoje, às 21h45, contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque. Mas, a terceira derrota para o Corinthians no ano, no domingo, faz com que as críticas ao elenco e ao técnico Roger Machado estejam presentes como nunca na temporada. A maior torcida organizada do clube pede até a demissão do treinador.



Pressionado, o time precisa dos três pontos hoje para, além de tentar afastar o mau momento, garantir o primeiro lugar geral da fase de grupos, uma vez que dá o direito de disputar todas as partidas de mata-mata no Allianz Parque. O jogo, porém, tem tudo para ser complicado, já que o adversário precisa vencer para se classificar. Os colombianos têm sete pontos, contra seis do Boca Juniors, que encara o Alianza Lima.



Dentro de campo, o Verdão terá time misto. Atletas como Edu Dracena, Marcos Rocha, Bruno Henrique e Dudu devem receber descanso. Quem ganhará chance será o meia Guerra, que é visto pela comissão técnica como substituo ideal de Lucas Lima, bastante criticado pela torcida. O venezuelano chegou a ser preparado para virar titular, na segunda rodada do Brasileiro, mas se lesionou e ficou quatro partidas fora.



PUNIDO

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, foi punido ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por conta da declaração polêmica após o final do Paulistão, quando citou o torneio como ‘Paulistinha’. Ele foi suspenso por 45 dias.