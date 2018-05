Santo André faz outra vítima e pula para sétimo na Liga Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/05/2018 | 07:00



O Santo André conquistou a segunda vitória seguida na Liga Paulista de Futsal. Contra o Itupeva, no Ginásio Noêmia Assumpção, no Camilópolis, o time fez 2 a 1 e deu salto importante na classificação. Agora com dois trunfos e um empate em cinco jogos, a equipe da região assumiu a sétima posição, com sete pontos, cinco a menos do que líder Pulo do Gato.



A vitória foi emocionante. Xaropinho abriu o placar para Santo André ainda no primeiro tempo, mas Erivelton empatou para o Itupeva. O time do Interior pressionou bastante em busca da virada e obrigou o goleiro Tatá a fazer grandes defesas. Perto do fim da partida Cesinha garantiu a vitória andreense.



Na próxima rodada, o Santo André terá parada indigesta pela frente. O time vai encarar o Barueri, sexta-feira, às 20h, fora de casa. O adversário vem se consolidando como uma das forças da competição e ocupa a terceira posição, com nove pontos, mesmo disputando apenas quatro jogos – foram três vitórias e uma derrota.



O próximo jogo do time no Noêmia Assumpção será dia 28, contra o Mogi das Cruzes, adversário direto por uma vaga entre os 12 primeiros colocados que garantem a classificação – os quatro melhores da primeira fase avançam direto para às quartas de final, enquanto os times posicionados de quinto a 12º disputam as outras quatro vagas no sistema mata-mata.