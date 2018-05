Escócia rejeita projeto de Theresa May sobre Brexit

15/05/2018 | 20:06



O Parlamento da Escócia rejeitou o projeto-chave do governo britânico para o Brexit, criando mais uma dor de cabeça para os planos da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, de deixar a União Europeia. Legisladores de Edimburgo aprovaram nesta terça-feira uma moção em que se recusam a concordar com a lei de retirada britânica da UE.

O projeto foi elaborado para implementar o Brexit, traduzindo toda a legislação da UE em estatuto britânico quando o Reino Unido deixar o bloco europeu. No entanto, o Partido Nacional Escocês, que controla a Escócia, acredita que a proposta pode minar o governo de Edimburgo ao permitir que Londres extraia poderes demais de Bruxelas.

O Parlamento escocês não tem autorização para bloquear a legislação, mas uma tentativa de aprová-la sem o consentimento escocês poderia provocar uma crise constitucional. O Reino Unido como um todo votou, em junho de 2016, para deixar a UE, mas a Escócia votou, majoritariamente, por permanecer no bloco. (Associated Press)