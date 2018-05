Zarattini: 'Não somos nós que vamos impedir Lula de ser candidato'

15/05/2018 | 19:21



Embalados pelo desempenho na pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 14, petistas reforçaram nesta terça-feira o discurso pela manutenção da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Mesmo preso a mais de um mês na sede da Polícia Federal em Curitiba, Lula aparece na dianteira no levantamento, com 32,4% das intenções de voto.

"Vão impedir um cara que tem apoio de um terço da população e ganha em todos os segundos turnos? Não somos nós que vamos impedir que ele seja candidato, vai gerar um problema gigante, vai deslegitimar a eleição", afirmou o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP).

Embalado pela pesquisa, o deputado Paulo Teixeira (PSB-SP) reforçou o aceno do partido ao PSB."Nós temos uma relação de muita proximidade com eles, sou favorável a aprofundarmos isso", afirmou. "O PT vai apresentar a chapa completa no dia 15 de agosto, com candidato a presidente e a vice. Não há outro plano, nem discussão", reforçou o vice-presidente da Secretaria Nacional de Comunicação, Alberto Cantalice.