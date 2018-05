Maradona assina contrato para ser presidente de clube bielo-russo

15/05/2018 | 19:22



Sem emprego desde o fim do mês passado, Diego Maradona surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que será o novo presidente do Dínamo Brest, da Bielo-Rússia. O ídolo argentino será o responsável por todo o futebol do modesto clube europeu, que disputou as fases preliminares da Liga Europa na atual temporada.

"Assinei o contrato e agora sou o presidente do clube Dínamo Brest. Obrigado pela confiança e por pensarem em mim", declarou Maradona, ao fazer o anúncio nas redes sociais. "Maradona será o presidente do clube e o responsável por todo o futebol da instituição", disse Matías Morla, advogado e agente do ex-jogador.

De acordo com o Dínamo Brest, Maradona assinou contrato de três anos com o clube e só assumirá a função de presidente depois da Copa do Mundo da Rússia.

O ex-atleta, de 57 anos, ficou sem emprego no fim do mês passado, quando foi dispensado pela diretoria do Al Fujairah por não ter conseguido levar a equipe da segunda para a primeira divisão do futebol dos Emirados Árabes Unidos. Foram 11 vitórias e 11 empates em 22 partidas disputadas na segunda divisão.