Com câmera no capacete, motociclista é vítima de assalto e filma criminosos

15/05/2018 | 18:57



Um homem de 58 anos que pilotava a própria moto e usava uma câmera no capacete foi vítima de um assalto, por volta das 9h desta terça-feira, 15, quando trafegava pela Avenida Marechal Rondon, no Riachuelo, zona norte do Rio. A ação dos dois assaltantes foi filmada, e a Polícia Civil já os identificou, mas eles não haviam sido encontrados até as 18h desta terça-feira.

A vítima, identificada apenas como Luis Carlos, tirou habilitação para dirigir moto há pouco tempo. Comprou seu veículo e, segundo familiares, gravava seus trajetos para avaliar como estava dirigindo.

Na manhã desta terça, enquanto dirigia, foi abordado por dois rapazes em outra moto - um deles dirigia e o outro, armado com uma pistola, anunciou o assalto. Luis Carlos foi obrigado a parar e descer da moto. O ladrão armado reclamou da demora da vítima para sair do veículo: "Você vai morrer", ameaçou. Ao fim da ação, esse assaltante disparou um tiro na perna de Luis Carlos.

Os ladrões fugiram com a moto, enquanto um motorista que flagrou o assalto parou para socorrer a vítima e levou-a ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier (zona norte). Segundo familiares, na tarde desta terça Luis Carlos continuava internado, mas não corria risco de morte e estava bem.

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). Segundo a Polícia Civil, os dois assaltantes são maiores de idade e moram no Morro de São João, no mesmo bairro da zona norte.