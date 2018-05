Maratona de 28 horas antecede nova temporada de "OS SIMPSONS"

15/05/2018 | 18:53



Antes da estreia brasileira da nova temporada de "Os Simpsons", o canal FOX vai brindar seus telespectadores com uma maratona de 28 horas dos episódios mais icônicos da série. A exibição começa às 18h de domingo, 20, e vai até 22h da segunda, 21.

Durante a maratona, fãs poderão enviar memes inspirados nos personagens e nas histórias da série. As criações enviadas pelos fãs, passarão por uma triagem e poderão ser exibidas na tela do canal

Para participar basta postar o meme em sua conta do Twitter, ou nos comentários da publicação sobre o MEMEFEST na página da FOX no Facebook, com a hashtag #ViradaAmarela.

Confira abaixo uma seleção com dez dos episódios icônicos que vão passar durante a maratona:

"Horror do Dia das Bruxas" (27ª temporada, episódio 4).

"Especial" (27ª temporada, episódio 10).

"E com Maggie já são Três" (6ª temporada, episódio 13).

"Drama do Futuro" (16 ª temporada, episódio 15.

"Marge na Internet" (18ª temporada, episódio 17).

"Eeny Teeny Maya Moe" (20ª temporada, episódio 16).

"Lisa, A Vegetariana (7ª temporada, episódio 5).

"Como passei Minhas Férias no Rock (14ª temporada, ep. 2).

"Homer Astronauta (5ª temporada, episódio 15).

"Simprovised (27ª temporada, episódio 21).

A estreia brasileira da 29ª temporada de "OS SIMPSONS" será na próxima segunda, dia 21 de maio às 22h, com episódio duplo na FOX.