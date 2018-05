Prefeitura confirma posse de Alaíde Damo como prefeita

Do Diário OnLine



15/05/2018 | 18:50



A Prefeitura de Mauá confirmou a posse de Alaíde Damo (MDB) como prefeita após o chefe do Executivo, Atila Jacomussi (PSB), solicitar licença de 15 dias de seu cargo. A transmissão foi assinada pelo presidente da Câmara e pai de Atila, Admir Jacomussi (PRP).

Atila está preso na sede da PF (Polícia Federal) desde quarta-feira (9) após a operação Prato Feito, que apura denúncias de desvio de verba na merenda escolar. Confira nota da Prefeitura:

A Prefeitura de Mauá informa que em virtude da solicitação espontânea de afastamento do prefeito Atila Jacomussi pelo período de até 15 dias efetuou-se, nesta data, a transmissão do exercício do cargo de prefeito do município de Mauá à Alaíde Doratioto Damo.