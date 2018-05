Termina a reunião de Análise de Conjuntura do 1º dia do Copom

15/05/2018 | 16:52



Terminou às 16h44 desta terça-feira, 15, a reunião de Análise de Conjuntura do primeiro dia do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Esta reunião, que havia começado às 14h42, contou com a participação do presidente do BC, Ilan Goldfajn, e dos diretores da instituição.

Na manhã desta terça, os membros do Copom já haviam participado da reunião de Análise de Mercado.

Nesta quarta-feira, 16, Ilan e os diretores do BC voltam a ter uma rodada de discussões para definir o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 6,50% ao ano.

De um total de 55 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 53 esperam corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, para 6,25% ao ano. Duas casas aguardam manutenção da Selic em 6,50% ao ano.

Se um corte da Selic for confirmado, esta será a 13ª vez consecutiva em que o Banco Central reduz a taxa básica, em ciclo iniciado em outubro de 2016.

O patamar de 6,25% ao ano - o mais provável, na visão do mercado - será o menor desde que a Selic foi criada, em 1996.