Recuperado, Ramon marca em jogo-treino e celebra volta por cima no Vasco

15/05/2018 | 16:47



Já são quase sete meses afastado dos gramados, mas a volta de Ramon ao Vasco está mais próxima do que nunca. Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo foi a grande novidade do dia no clube e participou do empate por 2 a 2 no jogo-treino com a Portuguesa-RJ. Ele inclusive deixou sua marca, o que tornou a participação ainda mais especial.

"Estou muito feliz com esse momento. Quando eu machuquei, me perguntei diversas vezes o motivo de estar acontecendo esse tipo de coisa comigo. Mas a recuperação foi rápida, passou voando, me surpreendi comigo mesmo. Esse último mês foi um pouco mais demorado porque você começa a se sentir em condições de atuar e a equipe médica acaba te segurando, o que é o certo. A ansiedade tomou conta, mas hoje, graças a Deus, pude fazer os primeiros 40 minutos de jogo. Agora é dar continuidade ao trabalho", disse.

Ramon rompeu o ligamento do joelho ainda no Brasileirão do ano passado, no clássico diante do Flamengo. É justamente este adversário que o Vasco irá enfrentar no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, mas até pelo longo período que ficou afastado, não será desta vez que o lateral retornará a um jogo oficial.

Mesmo assim, ele teve apenas motivos para comemorar nesta terça. No jogo-treino com a Portuguesa-RJ, do qual participaram apenas atletas que jogaram menos de 45 minutos diante do Vitória, o lateral entrou no segundo tempo e marcou o gol que selou o empate final, de pênalti. Lucas Pederzoli fez o primeiro da equipe.

"O primeiro passo foi dado. Agora, é evoluir na parte física, algo que vai acontecer naturalmente, e também recuperar outras valências importantes, como o tempo de bola, a agilidade e o posicionamento. Isso, só vou pegar participando de jogos-treino e de coletivos durante a semana. Ainda não sei quando vou voltar a atuar, mas posso garantir que irei dar o meu melhor para estar à disposição do grupo o mais rápido possível", afirmou.

Ainda sem Ramon, o Vasco precisa vencer o clássico de sábado para não se afundar em uma crise. Não bastasse a eliminação precoce na Libertadores e a derrota para o Bahia na Copa do Brasil, a equipe perdeu a primeira no Brasileirão para o Vitória, domingo, em pleno estádio de São Januário. Para Andrés Ríos, o adversário não poderia ser melhor na busca pela recuperação.

"Quando nossa fase era boa, dizíamos que o próximo jogo era sempre o mais importante. Pensamos da mesma forma agora. Por ser um clássico, a partida se torna ainda mais importante, então vamos procurar vencer. Temos a oportunidade imensa de mudar tudo isso. Se vencermos o jogo, além de subirmos na tabela, vamos transformar o nosso momento", avaliou o argentino.