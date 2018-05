Spotify lança nova campanha com trilha sonora de Sandy & Junior

15/05/2018 | 16:29



Com a música 'A Lenda', Sandy & Junior, o Spotify lança nesta terça-feira, 15, uma campanha voltada para versão grátis do APP. Com foco na liberdade que os milhões de usuários têm de ouvir - de graça - qualquer música, a qualquer momento dentro plataforma, a ação será veiculada em TV aberta, cinema e canais digitais.

Fazendo referência a diversos cantores, cantoras e bandas do maior serviço global de assinatura de streaming de música, a campanha também tem participação de Caíto Mainier e Raul Chequer, integrantes da galera do Choque de Cultura - programa de humor que discute filmes e cultura pop na internet -, que farão a dublagem de um filme.

A trilha sonora da peça principal fica por conta de um verdadeiro hino dos guilty pleasure e playlists de karaokê, mostrando a liberdade de se ouvir o que quiser no Spotify.

"Livre pra ouvir. Livre pra amar. Grátis no Spotify" é o conceito da campanha, adaptada para o Brasil pela CUBOCC.