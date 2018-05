Morre padre José Mahon, que lutou contra ditadura e pelo Centreville

Da Redação



15/05/2018 | 14:27



Da Redação

Padre da Diocese de Santo André por 55 anos, José Mahon morreu nesta terça-feira, na França, onde morava desde 2016. Mahon tinha 92 anos e ficou conhecido pela atuação junto às causas operárias do Grande ABC e também contra a ditadura militar.

Natural da cidade de Roubaix, Norte da França, Mahon veio para Santo André em 1961, dez anos depois de ser ordenado sacerdote. No município, lutou pela regularização do Centreville, inclusive morando na comunidade no início da ocupação do espaço. Condecorado cidadão andreense em 1997, Mahon chegou a ser preso sete vezes.

Em nota, a Diocese de Santo André lamentou a morte de padre Mahon. “Comunicamos com grande pesar o falecimento de nosso querido padre José Mahon, ocorrida na manhã desta terça-feira, na França. Causa da morte e mais informações, comunicaremos assim que possível. Padre José Mahon serviu durante 55 anos em nossa Diocese. Elevemos nossas orações por seu descanso eterno.”