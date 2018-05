Damon Wayans acusa colega de cena de causar acidente no set

15/05/2018 | 14:11



Uma polêmica e tanto envolve os atores da série Máquina Mortífera. A produção recentemente foi renovada para uma terceira temporada, mas não trará de volta no elenco um de seus protagonistas, Clayne Crawford, que viveu Martin Riggs. E após fãs se revoltarem online com a demissão do ator, que será substituído, Damon Wayans, o outro protagonista, usou o Twitter para se pronunciar sobre a saída do astro.

Em uma postagem ele dá a entender que Clayne orquestrou um acidente no set de gravações que o deixou machucado. Segundo informações do The Hollywood Reporter, ele publicou um vídeo mostrando o exato momento em que acontece uma explosão e Damon é atingido por diversos estilhaços.

Na rede social, ele escreveu o seguinte:

Agora que o destino do programa está acertado... eu gostaria de falar aos revoltados do Twitter usando este vídeo e esta imagem. Dirigido por Clayne Crawford.

O astro ainda se defendeu indicando que não é só ele que reclamava do comportamento de Clayne no estúdio. Dividindo com seus seguidores uma foto com o escrito Clayne Crawford é um terrorista emocional ele ainda escreveu:

Já que a Warner Bros não vai me defender... aqui está outra foto de imagens que outras pessoas estão postando dentro e ao redor do estúdio. Não eu! Ele se transformou em um perigo! Gostou de ter feito mulheres chorarem. E amedrontou equipe e elenco.

Damon ainda continua:

Ele ainda acertou outro ator na boca com uma garrafa de chá verde, o que abriu o lábio dele.

Por fim, anunciou que estava desativando sua conta na rede social, após ouvir diversas críticas:

Tchau para o Twitter e para os esquisitos que não entendem comportamento no set. Aguentei isso por duas temporadas. Vão se ferrar se vocês não entendem que não foi só eu. Clayne Crawford possui uma série de infrações.