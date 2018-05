Agressão por arma branca deixa dois feridos em Santo André

Do Diário do Grande ABC



15/05/2018 | 13:31



Duas pessoas ficaram feridas após agressão com arma branca no Centro de Santo André no início a tarde desta terça-feira (15).

Segundo a PM (Polícia Militar), a ocorrência foi registrada por volta das 12h50 na altura do número 707 da Rua General Glicério. As informações iniciais dão conta de que as vítimas foram esfaqueadas. Ainda não se sabe se foi tentativa de assalto ou briga.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender os feridos.

O caso será registrado no 1º DP (Centro) da cidade.

Mais informações em breve.