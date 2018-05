Volume de serviços prestados é 0,8% maior que ponto mais baixo, visto em 2017

15/05/2018 | 13:09



O volume de serviços prestados ficou, em março, 0,8% acima do nível registrado no ponto mais baixo da série histórica, verificado em março de 2017, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, o volume de serviços prestados estava em março 12,8% abaixo do ponto mais alto da série, registrado em novembro de 2014.

Mais cedo, o IBGE informou que o volume de serviços prestados caiu 0,2% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). A série histórica da PMS começa em 2012.

Para o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, desde o piso da série histórica, em março do ano passado, o setor de serviços vem encontrando dificuldade para se recuperar. "O setor de serviços ensaia recuperação, mas não consegue se sustentar", afirmou Lobo.

Mesmo a alta de 2,1% na atividade de serviços prestados às famílias, na passagem de fevereiro para março, não deve ser comemorada, pois, lembrou Lobo, esse segmento havia atingido, em fevereiro de 2018, o ponto mais baixo da série histórica. Em março, o volume de serviços prestados às famílias estava 15,5% abaixo do ponto mais alto da série, registrada em outubro de 2013.

Além disso, a queda de 0,8% em março ante igual mês do ano anterior, embora menos intensa do que as verificadas em fevereiro (-2,3% ante fevereiro de 2017) e janeiro (-1,5%), foi a terceira seguida. A alta de 0,6% registrada em dezembro de 2017 ante dezembro de 2016 havia sido a primeira leitura positiva após 32 meses de queda.