Coreia do Sul e do Norte se reúnem amanhã para discutir compromissos de paz

15/05/2018 | 11:27



Autoridades da Coreia do Sul e da Coreia do Norte realizarão na quarta-feira (16/5) uma reunião para discutir a criação de conversas militares de da Cruz Vermelha visando reduzir a tensão na fronteira e reiniciar as reuniões entre as duas nações separadas pela guerra coreana.

O Ministério da Unificação de Seul disse nesta terça-feira que a reunião discutirá maneiras de cumprir os compromissos de paz feitos entre os líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no mês passado.

Após a reunião de 27 de abril, Kim e Moon emitiram um vago compromisso de uma "completa" desnuclearização da península coreana. Eles também concordaram em parar todos os atos hostis sobre "terra, mar e ar" que possam causar tensões e confrontos, e retomar as reuniões temporárias.

Enquanto isso, a Coreia do Norte informou que convidará oito jornalistas sul-coreanos como parte de um grupo de mídia internacional para testemunhar o fechamento de seu local de testes nuclear na próxima semana. Além dos sul-coreanos, jornalistas dos Estados Unidos, China, Rússia e Grã-Bretanha também serão convidados a observar a destruição de túneis e a remoção das instalações de observação e pesquisa no campo de testes do nordeste do país. O ministério disse que o desmonte aconteceria entre os dias 23 e 25 de maio. Fonte: Associated Press