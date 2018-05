Volume de serviços prestados em SP cresce 0,2% em março ante fevereiro, diz IBGE

15/05/2018 | 11:02



O volume de serviços prestados em São Paulo cresceu 0,2% em março ante fevereiro e avançou 1,4% em relação a março de 2017, informou nesta terça-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mais cedo, o IBGE informou que, no País como um todo, o volume de serviços prestados caiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). No primeiro trimestre, o setor de serviços encolheu 0,9% em relação aos três últimos meses de 2017.

Como São Paulo pesa 43% do setor de serviços nacional, o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, destacou a importância do desempenho da maior economia regional do País. "Se São Paulo está já no campo positivo, é algum sinal de recuperação", afirmou Lobo.

O desempenho de São Paulo, porém, foi suplantado pelo de outros Estados, levando à dificuldade de o setor de serviços sustentar uma recuperação.

Na comparação de março com fevereiro, o destaque negativo foi o Rio Grande do Sul, com queda de 2,9%. Já na comparação com março de 2017, Minas Gerais (-3,2%), Bahia (-6,9%), Rio Grande do Sul (-3,7%) e Ceará (-8,9%) levaram o desempenho nacional para o campo negativo, com queda de 0,8%.