Começa a reunião de Análise de Mercado do Copom

15/05/2018 | 11:01



Começou às 10h08 a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom). Na tarde desta terça-feira, 15, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os diretores da instituição ainda participam da reunião de Análise de Conjuntura, também no âmbito do Copom.

Na quarta-feira, 16, eles têm mais uma rodada de discussões antes de decidir sobre o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 6,50% ao ano. De um total de 55 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 53 esperam corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, para 6,25% ao ano. Duas casas aguardam manutenção da Selic em 6,50% ao ano.

Se um corte da Selic for confirmado, esta será a 13ª vez consecutiva em que o Banco Central reduz a taxa básica, em ciclo iniciado em outubro de 2016. O patamar de 6,25% ao ano o mais provável, na visão do mercado será o menor desde que a Selic foi criada, em 1996.

A decisão de amanhã do Copom levará em conta os dados mais recentes de inflação e atividade.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação em abril ficou em 0,22%, no piso das previsões do mercado financeiro (de 0,22% a 0,34%). No acumulado de 2018, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registra alta de 0,92% e, nos 12 meses encerrados em abril, elevação de 2,76%. Já o BC divulga nesta quarta-feira, antes da decisão do Copom, seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a março.

Considerando as comunicações mais recentes do BC, a expectativa é de que o corte de 0,25 ponto porcentual, se confirmado, seja o último do atual ciclo de baixa da Selic. O próprio mercado financeiro, em suas projeções, espera que a taxa básica siga em 6,25% ao ano até meados de 2019, quando um novo ciclo seria iniciado desta vez, de alta.