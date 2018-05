Bebê de 6 meses é atingido por bala perdida na zona sul do Rio

15/05/2018 | 10:46



Um bebê de apenas seis meses de idade foi baleado na noite desta segunda-feira, 14, no pátio do Colégio São Vicente de Paulo, uma escola de classe média alta localizada no Cosme Velho, bairro da zona sul do Rio. A criança, atingida no ombro, passará por uma cirurgia na tarde desta terça-feira, 15, para retirada da bala.

De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a PM foi acionada para a ocorrência por volta das 20h desta segunda-feira. O bebê foi atingido por uma bala perdida no ombro esquerdo e levado para um hospital particular na região.

Mães de outros alunos contaram que a mulher estaria esperando o filho mais velho, de seis anos, terminar uma aula de futebol na quadra, com o bebê no colo. A quadra da escola fica perto da comunidade do Cerro Corá, mas a polícia informou que não houve registro de tiroteios na região. O bebê não corre risco de morte.