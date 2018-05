França pede aos EUA isenção a empresas europeias nas sanções contra o Irã

15/05/2018 | 09:24



A França pediu aos EUA que abracem e isentem as empresas europeias na reintrodução de sanções contra o Irã, pedindo à União Europeia (UE) que crie novos instrumentos para proteger as empresas de sanções dos EUA no futuro.

A UE deve tomar medidas nos próximos dias para impedir que os EUA penalizem países europeus, disse o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, durante uma reunião com líderes empresariais franceses em Paris.

Essas medidas podem incluir o fortalecimento da regulamentação existente para bloquear as sanções e a criação de uma instituição independente da UE para ajudar as empresas a operarem globalmente, possivelmente com base no Banco Europeu de Investimento, disse ele.

"Queremos deixar claro que não podemos aceitar a natureza extra-territorial das sanções americanas", disse Le Maire. "Estamos à espera que a Comissão Europeia faça algumas propostas muito concretas."

Le Maire também disse que a UE deveria criar sua própria versão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, ou OFAC, para proteger os interesses econômicos europeus. Fonte: Dow Jones Newswires.