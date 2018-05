Com 37 pontos de Durant, Warriors bate Rockets fora e faz 1 a 0 na final do Oeste

15/05/2018 | 09:15



O Golden State Warriors está em vantagem na final da Conferência Oeste da NBA. Na noite de segunda-feira, o time de Oakland contou com 37 pontos de Kevin Durant e outros 28 de Klay Thompson para superar o Houston Rockets por 119 a 106, fora de casa, fazendo 1 a 0 na série.

Iniciando um confronto de playoffs como visitante pela primeira vez desde 2014, o Warriors chegou a estar em desvantagem de nove pontos, mas igualou o placar antes do intervalo em 56 a 56.

O Rockets teve problemas para conter Durant em toda a noite, situação que só piorou quando Trevor Ariza cometeu a quinta falta com dez minutos para o fim do terceiro período. O Warriors, então, contou com uma ofensiva no início do último quarto para encaminhar o seu triunfo.

Eric Gordon até iniciou o quarto período com uma cesta de três que diminuiu a desvantagem do Rockets para quatro, mas Thompson anotou os primeiros oito pontos em uma ofensiva de 13 a 4 que pôs o placar em 100 a 87 a cerca de oito minutos para o fim.

O Houston ainda conseguiu uma sequência de 9 a 3, com cinco pontos de James Harden, para se aproximar em 103 a 96 a menos de cinco minutos do término. Mas Thompson voltou a atacar, com uma cesta de três que deixou novamente o Warriors em vantagem de dez pontos com quatro minutos para o término.

Harden finalizou o jogo com 41 pontos e ainda deu sete assistências, liderando o Rockets, que perdeu em casa pela segunda vez nesta pós-temporada. Chris Paul somou 23 pontos e 11 rebotes, enquanto o brasileiro Nenê obteve apenas um rebote nos cinco minutos em que atuou.

Stephen Curry acrescentou 18 pontos pelo Warriors, que está na final de conferência pela quarta temporada consecutiva, um recorde da franquia. Já o Houston joga pela primeira vez nessa etapa desde 2015, quando o Golden State triunfou em cinco jogos.

O Warriors, segundo do Oeste na temporada regular, não iniciava uma série fora da Oracle Arena desde que caiu por 4 a 3 para o Los Angeles Clippers na primeira rodada de 2014.

O segundo jogo da série está marcado para quarta-feira, novamente em Houston. Já as finais da Conferência Leste prosseguem nesta terça com o segundo duelo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. O time de Massachusetts será mandante e está em vantagem de 1 a 0.