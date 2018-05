Obituário - 15 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/05/2018 | 08:52



Santo André



Álvaro Gaeta, 89. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Tereza Ferri Tironi, 89. Natural do espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Ferreira Machado da Silva, 85. Natural de Santo Antonio de Pádua (RJ). Residia no bairro Alto do Asilo, em Recreio (MG). Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Recreio (MG).



José de Almeida Barboza, 84. Natural de Matão (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Gerson Lopes da Silva, 72. Natural de União dos Palmares (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Santos Silvério, 59. Natural de Ipiau (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcos Lauton de Brito, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Motorista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eduardo Roberto Caleffi, 23. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Thereza Munarollo da Silva, 95. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Genezio Lopes dos Reis, 89. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.



Antonia Farias Bezerra, 85. Natural de Augusto Severo (RN). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Maria do Carmo Saraiva, 85. Natural de Ceará Mirim (RN). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 10. Crematório Vila Alpina



Valdecy Bezerra Tenório, 83. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Nilsa Bernardina de Oliveira, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Inêz Nicoletti Piva, 79. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Ananias Francisco Leite, 79. Natural de Itambé (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Jardim das Flores.



Sebastiana Vicentina de Oliveira, 77. Natural de Cássia (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Parque da Cantareira, em São Paulo (SP).



Odete Mathias, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).



Josias dos Santos Aguiar, 72. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro dos Finco, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Suely Ponte Mazzucco, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Potugal, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.



Daniel da Silva, 64. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Creusa Nunes da Silva, 63. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Cleonice Alves Pinheiro, 57. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Mariana Palma Castro, 37. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Ernesto Spagnoletto, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12. Crematório Vila Alpina.



Wilson Risco, 69. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Antonia Arcenea dos Santos Oliveira, 90. Natural de Bananal (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Antonio Rubens Romeiro, 84. Natural de Tambaú (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Vale da Paz.



Idelicio de Souza, 77. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Carolina da Silva Santos, 75. Natural de Mucugê (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Rutes Alves de Araujo, 71. Natural de Itapetinga (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



José Faustino Moura, 71. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Oriel Corrêa de Oliveira, 56. Natural de Itapeva (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Claudemir Pedro da Silva, 35. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Mauá



Ignes Victore Pittondo Codonho, 87. Natural de Guarantã (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Margarida Dias Leite, 85. Natural de Malacacheta (MG). Residia no Jardim Miranda D’Avis, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Ana Ferreira Gonçalves, 81. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Maria Aparecida Galeazzi, 81. Natural de Araraquara (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.



Germinio Barbosa, 79. Natural de Mato Verde (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Edvard José de Melo, 77. Natural de Cachoeirinha (MG). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Koshim Takayasu, 73. Natural do Japão. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Autônomo. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Benedita de Moraes Aquino, 68. Natural de Toledo (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 13, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Moisés Francisco Laranjeira, 61. Natural de Cândido Sales (BA). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Murilo dos Santos, 59. Natural de Jaboatão (SE). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Neide Aparecida dos Santos, 49. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Pedro Bispo Brito, 39. Natural de Manoel Vitorino (BA). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Pedreiro. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Aparecida da Silva Bárbara, 50. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Rio Grande da Serra



Patrícia Ember de Godói, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Lídia, em Rio Grande da Serra. Dia 12, em Mauá. Cemitério São Sebastião.