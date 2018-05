França cresceu 2,2% em 2017, aponta revisão

15/05/2018 | 08:23



O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da França em 2017 foi revisado para cima, de 2% para 2,2%, segundo o Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

O Insee atribuiu a revisão a uma série de componentes do PIB que tiveram no ano passado desempenho melhor do que inicialmente estimado. Fonte: Dow Jones Newswires.